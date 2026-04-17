Milano la Fondazione Albini svela i tesori del design iconico

A Milano, in via Saffi 27, la Fondazione Albini apre le sue porte per mostrare i lavori e le testimonianze del design razionalista italiano. La fondazione è gestita da Paola Albini, che si occupa di preservare e promuovere l’eredità del maestro Franco Albini, uno dei protagonisti più rappresentativi di quel movimento. La sede si trova nel centro della città, offrendo uno spazio dedicato alla memoria e alle opere del designer.

In via Saffi 27, nel cuore di Milano, la memoria del razionalismo italiano prende vita attraverso l’impegno di Paola Albini, che guida la Fondazione dedicata al celebre maestro Franco Albini. La nuova sede si sta trasformando in un centro pulsante di cultura e ricerca, aprendosi ai cittadini non solo con visite guidate su prenotazione, ma anche con appuntamenti speciali come la notte bianca degli archivi durante la design week. L’eredità di un metodo: tra oggetti iconici e l’anima della ricostruzione. Passeggiando per gli spazi della Fondazione, si incontra il cuore pulsante di una filosofia che ha segnato il design del Novecento. Paola Albini, figura centrale dell’istituzione, illustra come ogni manufatto esposto racchiuda un frammento di storia progettuale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, la Fondazione Albini svela i tesori del design iconico Notizie correlate Alcova svela Villa Pestarini: il gioiello di Albini apre a MilanoDal 20 al 26 aprile, Alcova torna a ridefinire i confini della Milano Design Week con la sua undicesima edizione, spostando il baricentro creativo... Paola Albini, la presidente della Fondazione che celebra il nonno del razionalismo italiano: protagonista dei 70 anni del GiornoMilano – Paola Albini è la presidente della Fondazione che celebra il nonno, il grande maestro, figura chiave del razionalismo italiano, Franco... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 21 / 26 - Fondazione Franco Albini; C. Farina, V. Pesenti Rossi, G. Sanchez Cardenas e Fondazione Franco Albini con Rubner Haus: Umbral, il Tempio dell’Ascolto; La notte bianca del Salone del Mobile di Milano: il programma completo; Franco Albini: la sua villa Pestarini apre al pubblico per la prima volta. Paola Albini, la presidente della Fondazione che celebra il nonno-maestro del razionalismo: protagonista dei 70 anni del GiornoLa Fondazione è il tempio delle icone del maestro Franco Albini: Scomporre ciò che c’è, questo era il suo metodo. Il dibattito nella sede del Giorno per i 70 anni del quotidiano ... ilgiorno.it Le immagini del nuovo Spazio Albini a MilanoLa nuova casa della Fondazione Franco Albini e dello Studio Albini Associati ha aperto in via Saffi, dove nasce un archivio vivo e aperto alla città ... living.corriere.it Fondazione Franco Albini. The_Mountain · Stylish Life. Cerchi di Pace per la #MilanoArtWeek in @fabbricadelvapore Il Totem Olimpico del ‘56 di Franco Albini, Franca Helg e Albe Steiner diventa manifesto di pace . . Installazione Ideata e promossa: Fondazio - facebook.com facebook