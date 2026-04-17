A Milano, il cantiere per la realizzazione della pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa ha causato la chiusura di una corsia e il rallentamento del traffico sulla strada principale. Prima di attraversare il ponte, un cartello mostra che il traffico potrebbe essere più lento del solito. La presenza dei lavori ha portato a una maggiore congestione lungo l'itinerario, coinvolgendo gli automobilisti e i mezzi pubblici in transito nella zona.

Già ancora prima di salire sul ponte della Ghisolfa c'è un cartello giallo che annuncia un tratto di traffico difficoltoso. I lavori in corso per la realizzazione dell’ennesima corsia ciclabile decisa dall'amministrazione comunale mandano la circolazione ogni giorno e a ogni ora. Colonne di mezzi, automobilisti e motociclisti arrabbiati. E persino i ciclisti non sono soddisfatti, della pista in costruzione, ritenuta pericolosa.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, il cantiere per la ciclabile sul ponte della Ghisolfa paralizza il traffico

Ghisolfa nel caos: traffico in tilt e smog alle stelle per i lavori della ciclabile

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