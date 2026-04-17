Milano il cantiere per la ciclabile sul ponte della Ghisolfa paralizza il traffico

Da tgcom24.mediaset.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, il cantiere per la realizzazione della pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa ha causato la chiusura di una corsia e il rallentamento del traffico sulla strada principale. Prima di attraversare il ponte, un cartello mostra che il traffico potrebbe essere più lento del solito. La presenza dei lavori ha portato a una maggiore congestione lungo l'itinerario, coinvolgendo gli automobilisti e i mezzi pubblici in transito nella zona.

Già ancora prima di salire sul ponte della Ghisolfa c'è un cartello giallo che annuncia un tratto di traffico difficoltoso. I lavori in corso per la realizzazione dell’ennesima corsia ciclabile decisa dall'amministrazione comunale mandano la circolazione ogni giorno e a ogni ora. Colonne di mezzi, automobilisti e motociclisti arrabbiati. E persino i ciclisti non sono soddisfatti, della pista in costruzione, ritenuta pericolosa.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

milano il cantiere per la ciclabile sul ponte della ghisolfa paralizza il traffico
© Tgcom24.mediaset.it - Milano, il cantiere per la ciclabile sul ponte della Ghisolfa paralizza il traffico

Ghisolfa nel caos: traffico in tilt e smog alle stelle per i lavori della ciclabile

Video Ghisolfa nel caos: traffico in tilt e smog alle stelle per i lavori della ciclabile

Notizie correlate

Pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa, camera-car lungo il cantiereLe immagini realizzate dall'auto del cantiere allestito tra via Delfico e piazzale Lugano.

Leggi anche: Entra nel vivo il cantiere della ciclabile sul ponte della Ghisolfa

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Via Milano: lunedì via ai cantieri per la riqualificazione; Milano | Urbanistica – Ecomostri in città: cantieri bloccati, città ferma; Quando finiranno le maxi code sul ponte della Ghisolfa; Milano, l'appello su San Siro: Iniziare il cantiere per la nuova arena è un rischio, la strada migliore è ristrutturare.

milano il cantiere perPark e il capolavoro sconosciuto di Nervi a Milano: noi architetti abbiamo il dovere di essere mediatori culturaliDopo anni di ristrutturazioni discutibili, Park racconta il retrofitting di Palazzo Galbani a Domus, mentre visitiamo il cantiere. Solo per quattro giorni, una parte dell’edificio sarà aperta al pubbl ... domusweb.it

milano il cantiere perA Milano sono in costruzione due spettacolari biblioteche: le foto dei cantieriGrazie al Comune e ad investimenti statali e fondi PNRR, Milano sta per dotarsi di due nuove infrastrutture culturali significative ... artribune.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.