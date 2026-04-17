Il ministro degli Affari regionali ha dichiarato che il Nord sarà uno dei protagonisti della manifestazione prevista per domani. Ha sottolineato l’importanza di una relazione diretta tra l’Europa e il territorio, evidenziando come questa riguarda anche il Nord. Inoltre, ha affermato che si cerca di difendere la distribuzione dei fondi di coesione sui territori, evidenziando il ruolo della regione in questo processo.

Il Nord “sarà uno dei dei protagonisti, se è vero che noi quando parliamo d’ Europa e chiediamo una relazione diretta con il territorio, chiediamo una relazione diretta anche con il Nord, quando cerchiamo di difendere la distribuzione dei fondi di coesione sui territori. Quindi direi che il tema dei territori sarà uno dei temi portanti”. Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana, sul raduno dei Patrioti a Milano domani sabato 18 aprile. “Mi stupisco”, ha aggiunto Fontana sulle polemiche per l’evento del Partito Democratico in Consiglio comunale, “che ci siano delle persone ancora oggi che pensano di poter chiedere di non partecipare a una libera espressione di pensiero, mi sembra una cosa molto grave.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, Fontana: "Nord uno dei protagonisti della manifestazione di domani"

SUMMIT PATRIOTI, FONTANA: CHIEDERMI NON ANDARE SOLO ALTRA SPECULAZIONE SINISTRA

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