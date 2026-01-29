‘Il tuo mondo domani’ Milano Luiss Hub racconta i protagonisti della società e della cultura italiana

Milano Luiss Hub presenta “Il tuo mondo, domani”, un ciclo di interviste che mette in luce i protagonisti della società e della cultura italiana. Il giornalista e scrittore Massimo Nava cura il progetto, che mira a raccontare il presente e il futuro di Milano attraverso le voci di chi la vive e la costruisce.

