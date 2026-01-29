‘Il tuo mondo domani’ Milano Luiss Hubb racconta i protagonisti della società e della cultura italiana

Il Milano Luiss Hubb ha lanciato un nuovo ciclo di interviste chiamato “Il tuo mondo, domani”. Massimo Nava, giornalista e scrittore, sta intervistando protagonisti della società e della cultura italiana. L’obiettivo è mostrare come cambiano le idee e i valori di Milano e dell’Italia, partendo dalla voce di chi vive e lavora in città.

Milano Luiss Hub continua a raccontare Milano con “Il tuo mondo, domani”, un ciclo di interviste ideato e curato dal giornalista e scrittore Massimo Nava. Luci puntate sui protagonisti del tessuto sociale, culturale ed economico meneghino e non solo. Un progetto aperto alla cittadinanza che offre una finestra di dialogo su Milano, una delle capitali europee dell’innovazione e della cultura. Il ciclo di incontri prevede un ricco calendario di appuntamenti che nei prossimi mesi ospiterà protagonisti del mondo del cinema, della moda, dell’informazione, della salute, del volontariato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

