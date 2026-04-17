Milano Design Week Pininfarina porta in scena il suo stile

Durante la Milano Design Week, Pininfarina presenta un’esposizione dedicata alle proprie creazioni e al proprio stile. La casa di design mette in mostra i modelli e i progetti realizzati, sottolineando l’uso del linguaggio stilistico sviluppato nel tempo. L’evento si svolge in varie location della città, attirando visitatori e addetti ai lavori interessati alle ultime novità nel campo del design e dell’innovazione.

(Adnkronos) – Nel contesto della Milano Design Week, Pininfarina costruisce un racconto diffuso che mette in evidenza la forza del proprio linguaggio stilistico. Non una semplice presenza espositiva, ma un percorso fatto di appuntamenti, oggetti e automobili capaci di spiegare come il marchio continui a interpretare il design come sintesi tra identità, ricerca e innovazione. Dal. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Milano Design Week: arriva Lepas L6, il SUV che unisce stile e techIl 20 aprile prossimo, Milano diventerà il palcoscenico del debutto europeo di Lepas, il brand di veicoli a nuova energia appartenente al Gruppo... Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026 Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pininfarina fra i protagonisti della Milano Design Week; Pininfarina alla Milano Design Week tra heritage e innovazione; Tutte le auto della Milano Design Week 2026; Pininfarina sarà protagonista nella Milano Design Week. Milano Design Week 2026: novità auto al FuorisaloneScopri le novità auto alla Milano Design Week 2026: concept car, modelli elettrici e installazioni protagoniste al Fuorisalone. newsauto.it Milano Design Week 2026: in via Tortona si celebrano 10 anni di Saloni dell'Auto all'apertoDal 20 al 26 aprile, uno spazio immersivo trasforma il design automotive in esperienza sensoriale: 70 case automobilistiche, 10 vetture iconiche e un videowall ondulato raccontano un decennio che ha r ... automoto.it / La Design Week è alle porte e Milano si riempie di Pop Up e presentazioni, pronta a raccontarci anche lo stato della moda e dei suoi protagonisti. Tra mostre e progetti, i direttori creativi si allontanano dalle maison per seguire vocazioni più ampie. Da facebook Milano Design Week 2026: l'auto tra installazioni, contaminazioni e nuove visioni. Dallo stile industriale ai concept esperienziali, la mobilità diventa linguaggio culturale #ANSAmotori #ANSA x.com