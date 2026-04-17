Milano Design Week | il Jelly Salon è il place to be delle beauty addicted

Durante la Milano Design Week, è stato inaugurato il “Jelly Salon”, un evento dedicato alle appassionate di bellezza. Per quattro giorni, il salone ha ospitato sessioni di styling, esposizioni di design e attività di creatività, attirando un vasto pubblico di beauty addicted. La manifestazione si è svolta in una location appositamente allestita, diventando un punto di riferimento temporaneo per gli amanti di tendenze e innovazioni nel settore.

GHD PRESENTA IL “JELLY SALON”. QUATTRO GIORNI DI STYLING, DESIGN E CREATIVITÀ DURANTE LA MILANO DESIGN WEEK. I DETTAGLI . Dal 23 al 26 aprile, in occasione della Milano Design Week, presso l’ Hair Bar di Via Turati 3 a Milano, prende vita il ghd Jelly Salon: la nuova pop-up experience firmata ghd che reinterpreta in chiave ancora più immersiva, social e contemporanea il successo del ghd Speed Salon. Un progetto che porta in città un format esperienziale ed evoluto, all’insegna dello styling e della bellezza, perfettamente in linea con lo spirito della nuova collezione in edizione limitata ghd Jelly. Ispirata a texture glossy, colori vibranti e atmosfere pop, la collezione celebra un’estetica fresca e sensoriale, trasformando lo styling in un’esperienza creativa e altamente personalizzata.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Milano Design Week: il “Jelly Salon” è il place to be delle beauty addicted Notizie correlate Il lato beauty della Milano Design Week che (forse) non conosci: le esperienze immersive da provareNegli ultimi anni, la Milano Design Week ha smesso di essere soltanto il palcoscenico del progetto industriale e dell’arredo, per trasformarsi in un... Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026 Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milano Design Week 2026: come funziona davvero quest’anno, raccontato da chi ci lavora; Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026; Le installazioni della Milano Design Week 2026. Milano Design Week: il Jelly Salon è il place to be delle beauty addictedDal 23 al 26 aprile, in occasione della Milano Design Week, presso l’Hair Bar di Via Turati 3 a Milano, prende vita il ghd Jelly Salon: la nuova pop-up experience firmata ghd che reinterpreta in chiav ... 361magazine.com Alla Milano Design Week BYD e Haier mostrano l’auto elettrica come fonte energiaMILANO (ITALPRESS) - In occasione della Milano Design Week 2026, BYD e Haier presentano un progetto congiunto che unisce mobilità elettrica, design e inno ... italpress.com Milano Design Week: da lunedì 20 a domenica 26 aprile trasformeremo l'edicola di piazzale Lavater nel Porta Venezia Design District rendendola... ‘sfogliabile’ come un giornale! Ogni giorno nella nostra 'Magic Box' succederanno cose diverse. Il primo ap - facebook.com facebook AC × @intimissimi — Milano Design Week 2026 Venite a scoprire una nuova opera, parte del progetto “Beauty Begins Inside”, in collaborazione con @intimissimi. 21 — 26 aprile 10:00 — 20:30 Intimissimi, Via Montenapoleone — Milano Curato da @Sandiez x.com