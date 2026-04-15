Pittura ecologica l' azienda di Gatteo racconta i suoi progetti alla Milano Design Week 2026
Durante la Milano Design Week 2026, in programma dal 20 al 26 aprile, l’azienda di Gatteo specializzata in pittura ecologica prenderà parte all’evento. La partecipazione si realizza attraverso una rete di collaborazioni con il Salone del Mobile, coinvolgendo diverse realtà del settore. Per tutta la settimana, l’azienda presenterà i suoi progetti e le innovazioni in ambito di pittura sostenibile, con un focus sulle soluzioni ecologiche per l’edilizia e il design.
“Dal 20 al 26 aprile 2026, in occasione della Milano Design Week, l'azienda di Gatteo Oikos, che opera nel settore della pittura ecologica, sarà presente attraverso un sistema di collaborazioni che si sviluppa tra Salone del Mobile.Milano e città, raccontando con coerenza il proprio linguaggio.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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