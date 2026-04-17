Milano Design Week 2026 Puffy Summer | un polpo gigante invade la città

A Milano, durante la Design Week 2026, un’installazione insolita ha attirato l’attenzione dei passanti: un enorme polpo, di dimensioni sorprendenti, ha invaso le strade della città. L’evento ha coinvolto diverse aree della metropoli, creando un punto di interesse tra i visitatori. La presenza dell’opera ha suscitato curiosità e ha generato molte fotografie tra i cittadini e i turisti. La manifestazione ha anche presentato campagne pubblicitarie che puntano sulla libertà creativa.

Le campagne pubblicitarie riuscite sono spesso qualcosa di meraviglioso, soprattutto se si pone al primo posto la libertà creativa. È quanto ha fatto Moncler, che per la Milano Design Week ha portato il proprio concept per la prossima stagione estiva: Puffy Summer. Non solo social aggiornati ed esposizioni, bensì una totale trasformazione dello spazio di 10 Corso Como. Creata una scenografia che, di fatto, è al limite dell’installazione artistica, dando vita propria a un edificio storico. Un polpo a Milano. L’iniziativa di Moncler per la Milano Design Week 2026 ha avuto inizio giovedì 16 aprile e proseguirà fino al 28 del mese. Ciò vuol dire che c’è abbastanza tempo per recarsi in Corso Como e ammirare il concept estivo della maison.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Milano Design Week 2026, Puffy Summer: un polpo gigante invade la città Notizie correlate Città del Sole sorprende Milano con “Il Gioco delle Favole” di Enzo Mari: installazione gigante per la Milano Kids Design WeekNel cuore di Milano Centrale, il nuovo store di Città del Sole si trasforma in uno spazio di immaginazione e creatività grazie a una speciale... maria cristina carlini partecipa a superstudio design per la milano design week. supercity la città ideale dove design, arte e architettura si incontranoMaria Cristina Carlini partecipa a Superstudio Design, il nuovo format in occasione della ventiseiesima edizione della Milano Design Week, dal 20 al... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Milano Design Week 2026: come funziona davvero quest’anno, raccontato da chi ci lavora; Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026; Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Le installazioni della Milano Design Week 2026. Milano Design Week 2026: novità auto al FuorisaloneScopri le novità auto alla Milano Design Week 2026: concept car, modelli elettrici e installazioni protagoniste al Fuorisalone. newsauto.it Milano Design Week 2026, la mappa degli appuntamenti da non perdereDal 20 al 26 aprile Milano si apre il sipario sulla Milano Design Week. Dal Salone del Mobile e Fuorisalone: ecco cosa ci attende ... iconmagazine.it Milano Design Week: da lunedì 20 a domenica 26 aprile trasformeremo l'edicola di piazzale Lavater nel Porta Venezia Design District rendendola... ‘sfogliabile’ come un giornale! Ogni giorno nella nostra 'Magic Box' succederanno cose diverse. Il primo ap - facebook.com facebook AC × @intimissimi — Milano Design Week 2026 Venite a scoprire una nuova opera, parte del progetto “Beauty Begins Inside”, in collaborazione con @intimissimi. 21 — 26 aprile 10:00 — 20:30 Intimissimi, Via Montenapoleone — Milano Curato da @Sandiez x.com