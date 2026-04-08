Molesta minaccia e sputa a un prete di una parrocchia del Giambellino a Milano | 21enne arrestato

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver molestato, minacciato e sputato a un prete e a diversi fedeli di una parrocchia nel quartiere Giambellino di Milano. Le indagini hanno accertato comportamenti reiterati di stalking e violenza nei confronti di un collaboratore della diocesi e di altri presenti nella chiesa. L’arresto è stato eseguito in seguito a una serie di denunce.

Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per minacce, stalking e violenza nei confronti di un prete, una collaboratrice diocesana e diversi fedeli di una parrocchia del Giambellino a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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