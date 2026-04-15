La piazza continua ad essere un cantiere aperto, con lavori ancora in corso sulla pavimentazione. Le autorità garantiscono che il Balestro di maggio si terrà come previsto, anche sulla nuova superficie. Tuttavia, alcune persone restano scettiche e manifestano dubbi riguardo alla possibilità di rispettare le tempistiche e garantire la sicurezza dell’evento. Le rassicurazioni ufficiali non sembrano convincere tutti.

"La piazza è un cantiere infinito". Nonostante le rassicurazioni che arrivano dal Palazzo comunale con la conferma che il Balestro di maggio si disputerà nello lo scenario della nuova pavimentazione di piazza Garibaldi, ecco che i dubbi degli scettici si fanno avanti. Uno di questi è Daniele Gasperi del Pci Colline Metallifere. "Per quanto riguarda il cantiere di piazza Garibaldi – dice –, sembra garantita la certezza che per il giorno del Balestro sarà dismesso e le pietre saranno al loro posto e i cittadini e i turisti potranno godere della bellezza e dello splendore del luogo. Così, infatti, ci è stato confermato dall’Amministrazione comunale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La piazza resta un cantiere infinito. E le rassicurazioni non convincono"

Via del Porcellana, resta immutato il "cantiere infinito". I residenti: "Ricettacolo di rifiuti"“Dietro le transenne continuano ad accumularsi rifiuti, bottiglie, cartoni e indumenti.

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