Milano si è aggiudicata il titolo di città più facile da esplorare a piedi a livello mondiale, secondo una classifica che valuta l’accessibilità ai servizi fondamentali. La città italiana ha superato in questa classifica diverse metropoli tedesche, posizionandosi al primo posto. La ricerca si è concentrata sulla facilità di muoversi a piedi tra i vari punti di interesse e i servizi disponibili nel centro urbano.

Milano ha appena conquistato il primato mondiale come metropoli più facile da attraversare a piedi, superando le città tedesche in una classifica basata sull’accessibilità ai servizi essenziali. Lo studio condotto nel 2025 su centri urbani con oltre mezzo milione di abitanti ha messo in luce come la struttura compatta della capitale lombarda permetta ai residenti di raggiungere ogni necessità quotidiana in una media di soli 6,4 minuti di cammino. Camminare tra i viali e le vie secondarie di Milano non è solo una questione di estetica urbana, ma un dato strutturale che si riflette nella geografia stessa della città. La metropoli si presenta come un organismo estremamente concentrato: la distanza media tra il cuore del centro e i confini dell’area urbana è di circa 5 chilometri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano batte il mondo: è la città più facile da girare a piedi

Carl Barks Legacy through Goin' Quackers

Notizie correlate

Leggi anche: Investimenti immobiliari, Milano 2° città al mondo (+3 posizioni), batte Londra, Miami e Dubai; 1° Madrid - il Report Barnes 2026

Leggi anche: La classifica delle città dove si comprano più case nel 2025. Palermo batte Milano

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Sicuri che abbia 90 anni? Damato chiude la Maratona di Milano in 4 ore e 30': record del Mondo stracciato; Napoli nella top 50 delle migliori città al mondo secondo Time Out; Alcaraz batte Vacherot al Masters 1000 di Montecarlo, sarà finalissima con Sinner: se Jannik lo batte è numero 1 al mondo; Master 1000: Sinner batte Zverev e vola in finale contro Alcaraz.

Sicuri che abbia 90 anni? Damato chiude la Maratona di Milano in 4 ore e 30': record del Mondo stracciatoIl primato precedente era di 6 ore e 14'. L'incredibile impresa del torinese che ha iniziato a correre a...73 anni. Non sono neanche tanto stanco, domenica prossima faccio una Mezza. E nel 2027 qui s ... gazzetta.it

A 90 anni batte il record mondiale M90, completando la Maratona di Milano in 4 ore e 30 minuti: Giuseppe Damato è inarrestabile!A 90 anni Giuseppe Damato corre la Maratona di Milano e batte il record mondiale M90, percorrendo i 42 km in 4 ore, 30 minuti e 30 secondi. greenme.it

Conegliano travolge Milano, la finale scudetto prende la piega decisiva Haak batte Egonu - x.com

Züst Ambrosetti: il cuore della logistica batte alla Milano Marathon Relay Züst Ambrosetti: il cuore della logistica batte alla Milano Marathon Relay Al Milano Marathon Charity Village, il successo della solidarietà ha trovato un volto concreto tra i 16.300 iscritti all - facebook.com facebook