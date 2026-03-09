Nel 2025, il mercato immobiliare residenziale in Italia ha registrato un totale di 766.756 compravendite, con un aumento del 6,4% rispetto all’anno precedente. Tra le città più attive nell’acquisto di case, Palermo si è piazzata davanti a Milano, che ha comunque mantenuto una posizione rilevante nella classifica. I dati evidenziano una crescita generale nel settore, con variazioni tra le diverse aree del paese.

Nel 2025 il mercato immobiliare residenziale in Italia ha chiuso l’anno con 766.756 compravendite, segnando un incremento del 6,4% rispetto alle 720.521 registrate nel 2024. È quanto emerge dai dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate e analizzati dall’ Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa. La crescita conferma le attese degli operatori del settore e restituisce l’immagine di un mercato che mantiene un ritmo sostenuto, alimentato in larga misura dalla maggiore accessibilità al credito. Decisivo il calo dei tassi sui mutui. Secondo Tecnocasa, il calo progressivo dei tassi sui mutui ha sostenuto la domanda soprattutto tra le famiglie intenzionate ad acquistare la prima abitazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - La classifica delle città dove si comprano più case nel 2025. Palermo batte Milano

