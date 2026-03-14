Investimenti immobiliari Milano 2° città al mondo +3 posizioni batte Londra Miami e Dubai; 1° Madrid - il Report Barnes 2026

Secondo il Report Barnes 2026, Milano si conferma come la seconda città al mondo per investimenti immobiliari, salendo di tre posizioni e superando Londra, Miami e Dubai. La classifica include anche Roma, Venezia, Firenze e il Lago di Como, con Madrid che si piazza prima di tutte. La posizione di Milano riflette un aumento di interesse nel settore immobiliare rispetto agli anni precedenti.

Nella classifica figurano anche Roma, Venezia, Firenze e il Lago di Como. Dietro Milano, in ordine, ci sono Dubai, Miami e Marbella Seconda solo a Madrid, il capoluogo lombardo si rivela essere una tra le mete preferite in assoluto dagli investitori internazionali che vantano un ingente patri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Investimenti immobiliari, Milano 2° città al mondo (+3 posizioni), batte Londra, Miami e Dubai; 1° Madrid - il Report Barnes 2026 Articoli correlati Jannik Sinner, mutuo milionario e investimenti immobiliari a MilanoIn attesa del ritorno sui campi per la nuova stagione, Jannik Sinner investe gli introiti ottenuti negli ultini anni e punta soprattutto sul mattone. Italia: +28% investimenti immobiliari, boom da 12,6 miliardi. MilanoInvestimenti Immobiliari in Italia: Boom da 12,6 Miliardi nel 2025, Milano e Roma al Centro della Ripresa Il mercato immobiliare italiano ha concluso...