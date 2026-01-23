Rossano Sasso, deputato di Vannacci, esprime preoccupazione riguardo a quella che definisce una svolta “gender fluid” della Lega. In un intervento a Bari, Sasso sottolinea che questa trasformazione suscita timori anche tra militanti e colleghi parlamentari, evidenziando una percezione di cambiamenti significativi all’interno del partito. La sua riflessione si inserisce in un contesto di attenzione alle evoluzioni politiche e culturali che interessano il panorama nazionale.

Bari. “Sono molto preoccupato per questa svolta della Lega, ed è un sentimento diffuso tra militanti e colleghi parlamentari”. Rossano Sasso, deputato barese del Carroccio e pioniere della Lega al Sud, non nasconde il disagio per il programma della kermesse “Idee in movimento”, dove compare Francesca Pascale. “Sono contro questa svolta fluida. E mi chiedo a cosa serva, senza riuscire a darmi una risposta”, dice al Foglio. Docente, cresciuto nel Msi, appassionato di disco-music, autore del saggio “Il gender esiste. Giù le mani dai nostri figli”, ex sottosegretario all’Istruzione ed eletto nel collegio di Altamura, Sasso ha preso negli anni il posto di Simone Pillon come riferimento dei mondi conservatori anti-gender. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Rossano Sasso, deputato vannacciano: “La Lega ormai è gender fluid”

Leggi anche: Sasso (Lega): “Disegno di legge blocca ideologia gender a scuola, famiglie devono essere informate su contenuti didattici”

Leggi anche: David Parenzo e il deputato della Lega Sasso, è scontro sul coniglietto gay: “Rovina le favole”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Guerre e posizioni di M5S, Avs e Lega.

Rossano Sasso e le idee comuni con Roberto VannacciIl voto contrario di Sasso alla risoluzione della maggioranza sugli aiuti a Kiev ha esplicitato la vicinanza del deputato leghista al collega eurodeputato che rumor alla mano starebbe pensando a salut ... gay.it

Decreto Ucraina, Sasso e Ziello i due leghisti votano contro gli aiuti a Kiev: «Basta soldi a Zelensky». Al Senato «strappo» anche di BorghiDue deputati della Lega, Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, hanno votato no alla risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto che conferma gli aiuti ... corriere.it

La Lega organizza un evento sui diritti. Ma nel partito ci sono malumori per il tavolo Lgbt con Francesca Pascale Dagli articoli di Carmelo Caruso e dall’intervistato di Gabriele De Campis a Rossano Sasso L’evento organizzato da Claudio Durigon questa - facebook.com facebook

"Per la pace serve sostenere Kyiv", dice Crosetto. Ma due leghisti bocciano il Dl Ucraina. Si tratta dei deputati "vannacciani" Rossano Sasso e Edoardo Ziello x.com