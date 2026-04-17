In un’intervista esclusiva, l’ex attaccante Felice Evacuo ha commentato il lavoro dell’ex allenatore Vincenzo Italiano, recentemente accostato al Milan. Evacuo ha parlato delle caratteristiche della difesa alta e ha menzionato come i giocatori come Tomori possano adattarsi bene a questo stile di gioco. La conversazione si è concentrata sulle modalità di schieramento e sulle possibili strategie in vista di future sfide.

La redazione di 'PianetaMilan.it' ha intervistato in esclusiva Felice Evacuo per parlarci del suo ex allenatore ai tempi del Trapani (stagione 201819) Vincenzo Italiano. Come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore, in caso di addio di Allegri a fine stagione, uno dei nomi papabili per sostituirlo è quello dell'attuale tecnico del Bologna. Tra i temi caldi legati al nome di Italiano, ci sono anche le critiche per il suo modo di giocare fatto di ampio turnover e difesa alta. Ecco il pensiero di chi lo ha vissuto sulla sua pelle ai nostri microfoni. Come mai viene criticato il suo massiccio utilizzo del turnover e della difesa alta? “Pensa che, coinvolgendo il maggior numero dei giocatori, possa trovare sempre delle risorse ulteriori.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Evacuo su Italiano: “Problema della difesa alta? Con giocatori come Tomori andrebbe a nozze”

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