Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan News del momento della squadra in vista delle ultime partite di campionato. Ha sottolineato l’importanza di mantenere una certa continuità nei risultati e ha evidenziato il ruolo fondamentale del gruppo nel raggiungimento degli obiettivi europei. La sua analisi si concentra sulla fase finale della stagione e sulle sfide rimaste.

Intervenuto ai microfoni di Milan News, Matteo Gabbia ha analizzato il momento del Milan in vista del finale di stagione, soffermandosi sulla necessità di trovare continuità di risultati e sull’importanza del gruppo nella corsa agli obiettivi europei. Il difensore, rientrato dopo il lungo stop per la pubalgia e il cui rientro è atteso contro l’ Hellas Verona, ha sottolineato la compattezza dello e nello spogliatoio e la volontà di chiudere al meglio il campionato. Fiducia nel lavoro di Allegri. Gabbia ha ribadito la piena fiducia nel lavoro di Massimiliano Allegri, evidenziando come le discussioni sui moduli siano, a suo dire, “chiacchiere da fuori”.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, riecco Gabbia: il leader ritrova il Verona e difende Allegri

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