Si diffonde la notizia che il tecnico dell’attuale squadra milanese potrebbe essere chiamato a ricoprire il ruolo di commissario tecnico della nazionale. Questa eventualità sta creando tensioni tra i tifosi e i membri del club, che temono un cambiamento improvviso e un possibile allontanamento del loro allenatore attuale. La situazione si sta sviluppando in un contesto di crescente interesse da parte delle autorità sportive e dei media.

La possibilità che Massimiliano Allegri diventi il prossimo commissario tecnico dell’Italia sta guadagnando terreno e preoccupa seriamente l’ambiente del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, se Giovanni Malagò dovesse essere eletto presidente della FIGC (ipotesi sostenuta da 19 club di Serie A su 20), il livornese sarebbe la prima scelta per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Milan: preoccupazione nell’ambiente rossonero

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