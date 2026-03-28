Luke Baker, ex giocatore del Manchester United, ha iniziato a collaborare con il Milan, entrando a far parte dell’organigramma societario. La sua posizione riguarda un ruolo specifico all’interno del club, anche se i dettagli sulle sue mansioni non sono stati ancora comunicati ufficialmente. La sua presenza si inserisce nel quadro delle attività di rafforzamento e riorganizzazione del team dirigenziale del club.

Il Milan non l'ha annunciato, ma c'è una new entry nell'organigramma societario del club di Via Aldo Rossi. Si tratta del dirigente inglese Luke Baker, pronto a una nuova sfida nel mondo del calcio dopo aver trascorso otto al Manchester United prima come Global Sponsorship Manager e poi come Principal Partnerships Director. Peraltro, come ricorda 'Calcio & Finanza', l'inglese ha lavorato in colossi globali come Apple, Microsoft e Kargo. Al Milan Baker è il nuovo Senior Commercial Director della società rossonera. L'annuncio non arriva dal club ma dallo stesso dirigente inglese che recentemente ha aggiornato il suo curriculum vitae sulle piattaforme di carattere professionale, per esempio 'LinkedIn'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Luke Baker entra nell’organigramma societario rossonero: ecco che cosa farà l’ex Manchester United

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