Kakà carica l’ambiente rossonero per il Derby | Ho una certezza | il Milan batte l’Inter

Kakà ha espresso fiducia nella squadra del Milan, affermando che ha una certezza: il Milan batterà l’Inter nel prossimo Derby. L’ex calciatore è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato dell’atmosfera che si respira in casa rossonera e della sua convinzione riguardo all’esito della sfida. Le sue parole hanno alimentato l’attesa tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Kakà. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Kaká ha acceso l'attesa per il Derby tra Milan e Inter con parole cariche di fiducia. "Una bella sensazione. Siamo a dieci punti, ma io dico, si può fare, anche per lo scudetto. Certo, considerata la classifica adesso sembra un'impresa difficilissima, però nel calcio ne ho viste tante e ripeto, io ci credo. Finché si può, bisogna crederci e i ragazzi in campo lo faranno". Sul tipo di partita che si aspetta, l'ex Pallone d'Oro difende l'equilibrio tra estetica e pragmatismo, tema spesso legato a Massimiliano Allegri: "Guardi, io sono brasiliano e penso che il dibattito fra Jogo bonito e necessità di ottenere risultati ci sarà sempre.