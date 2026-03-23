Milan, in settimana è andato in scena un vertice di mercato tra la dirigenza rossonera e Massimiliano Allegri. Vertice che ha permesso a club e allenatore di trovare un'intesa: profili giovani si, ma a patto che arrivino anche calciatori pronti ed esperti. Un nome che si è fatto di recente per l'attacco del Milan è quello di Robert Lewandowski. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare i numeri dell'attaccante polacco andando a focalizzarci sui dati importanti per un bomber d'area di rigore. Ecco le statistiche di Lewandowski in questa stagione con il Barcellona grazie all'aiuto di 'Opta' e 'Sofascore'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, cerchi giocatori esperti? Ecco perché in attacco puoi puntare su Lewandowski

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