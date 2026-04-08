Milan attacco zero tiri | per l’estate il sogno è Lewandowski

Il Milan ha registrato una partita senza tiri in porta, segnando un record negativo. La squadra fatica a trovare la rete e il settore offensivo si presenta senza occasioni chiare. Nel frattempo, il club sta valutando diverse opzioni per rafforzare la rosa, con un possibile arrivo di un attaccante di alto livello, considerato tra i più autorevoli in Europa. La trattativa con il giocatore polacco sembra essere una delle piste principali.

Il Milan sprofonda in un’emorragia realizzativa senza precedenti e la dirigenza corre ai ripari puntando il profilo più autorevole del panorama europeo: Robert Lewandowski. L’indiscrezione, rilanciata dal Corriere della Sera, fotografa il “buco nero” di un attacco in tilt che ha toccato il nadir stagionale nel posticipo del Maradona contro il Napoli. Nonostante lo schieramento ultra-offensivo varato da Massimiliano Allegri, il quintetto composto da Füllkrug, Nkunku, Giménez, Pulisic e Leão ha chiuso la sfida con zero tiri in porta, certificando l’inefficacia totale del reparto avanzato rossonero. Il casting per il nuovo numero nove ha un unico grande favorito: l’attuale centravanti del Barcellona. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, attacco zero tiri: per l’estate il sogno è Lewandowski Juve, follie d’estate: contatti per Bernardo Silva e sogno LewandowskiLa Juventus scatena l’offensiva sul mercato internazionale, con il Managing Director Damien Comolli impegnato a tessere una tela diplomatica che... Calciomercato, Ceccarini sul Milan: “Sogno Lewandowski. Se ci fosse l’apertura del giocatore …”Calciomercato Milan, i rossoneri in inverno non sono riusciti a chiudere il colpo in attacco con Mateta. CALCIOMERCATO MILAN: NOVITÀ SU LEWANDOWSKI! Argomenti più discussi: Napoli - Milan (1-0) Serie A 2025; Pistocchi critica Allegri: A Napoli con una punta e 0 tiri in porta! Altro che 'conta solo vincere'; Pastore: Risultato Inter-Roma influenzerà Napoli-Milan. Se i nerazzurri non vincessero scatta...; Milan, i Top e Flop rossoneri del match di Napoli. Qual è stato il centrocampista più forte della storia del Milan - facebook.com facebook Il Milan cerca goal per la Champions: Gimenez risorsa in più per Allegri x.com