Il Milan si prepara alla sessione estiva del 2026 con l’obiettivo di trovare un nuovo attaccante, lasciando da parte le ipotesi legate a giocatori come Kean. La società ha deciso di puntare su un profilo considerato più affidabile e pronto a garantire gol decisivi, in modo da rafforzare il reparto offensivo e supportare le esigenze tecniche dell’allenatore.

Il Milan si affaccia alla sessione estiva 2026 con un imperativo categorico: interrompere l’era delle scommesse in attacco per consegnare a Massimiliano Allegri un centravanti da “1-0 garantito”. La dirigenza di Casa Milan valuta il rebranding del reparto offensivo, conscia che le difficoltà contro le “piccole” della Serie A siano figlie dell’assenza di un terminale d’élite. Sebbene il profilo di Moise Kean resti monitorato, i dubbi sulla sua tenuta fisica e sulla continuità realizzativa spingono il DS rossonero a cercare garanzie superiori. Le piste che portano a Mateo Retegui e al talento del Bologna Santiago Castro appaiono rispettivamente frenate dai costi dell’ingaggio e da una certa immaturità tattica per il ruolo di titolare inamovibile a San Siro. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, caccia al numero 9: tramonta l’ipotesi Kean, si punta al colpo “certezza”

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