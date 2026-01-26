Dopo il pareggio tra Roma e Milan, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha commentato l'importanza del punto conquistato, sottolineando il motivo dei cambi in attacco. Durante l’intervista a Dazn, Allegri ha spiegato le scelte tattiche e l’impatto sul campionato, evidenziando come questa prestazione rappresenti un risultato significativo nella corsa contro il Napoli. Queste dichiarazioni offrono una visione chiara sulla strategia della squadra e sulla fase attuale del campionato.

Calciomercato Torino, si avvicina il colpo in difesa: intesa di massima col Corinthians per Tchoca! I dettagli Maldini Lazio, affare fatto con l’Atalanta! Cifre, formula e dettagli del colpo in arrivo Calciomercato Cremonese, colpo a sorpresa in attacco: dal Parma arriva Djuric! Cifre e dettagli Massara annuncia: «Tsimikas? C’è un dialogo col Liverpool, su Carrasco e gli altri nomi per il mercato vi rispondo così» Calciomercato Verona, sprint per la difesa: obiettivo Uduokhai! C’è distanza col Besiktas: ecco perché Gasperini post Roma Milan: «Adesso andiamo sugli U20, avremo una Primavera fortissima nelle finali! Su Malen e su Ghilardi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Allegri dopo Roma Milan: «Un punto importante guadagnato sul Napoli, vi spiego il perché dei cambi in attacco»

Allegri: "Maignan ci ha tenuto in piedi. Guadagnato un punto sul Napoli e tenuto la Roma a -4"Il tecnico del Milan, Allegri, ha sottolineato l'importanza delle parate di Maignan nel pareggio con il Napoli, che ha permesso ai rossoneri di guadagnare un punto e mantenere la distanza dalla Roma.

Allegri non considera l’Inter: «Un punto importante. Guadagniamo sul Napoli e teniamo la Roma a -4»Allegri, nel commentare la partita tra Roma e Milan, ha sottolineato l'importanza di alcuni risultati per la propria squadra, evitando di menzionare l’Inter.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

MASSIMILIANO ALLEGRI CONFERENZA POST NAPOLI MILAN:HANNO MERITATO LA VITTORIA DOBBIAMO...

Argomenti discussi: Roma Milan, Allegri: 'Per la Champions siamo in 4 per 3 posti. Serve fatica e stare zitti'. Video; Milan, con la Roma tornano Modric e Pavlovic dall'inizio: ecco come Allegri sfiderà Gasp; Milan, Allegri durissimo sfogo alla domanda su Conte: prima esplode poi zittisce tutti; Roma-Milan, le scelte di Allegri: Saelemaekers spera nel recupero lampo. Rientrano Pavlovic e Modric.

Allegri fa i conti in classifica dopo il pareggio del Milan: +1 sul Napoli e +4 sulla RomaIl Milan lascia l'Olimpico con un punto contro la Roma che segna nel momento migliore: La sensazione era che facessimo 2-0, invece abbiamo preso ... fanpage.it

Milan, Allegri: Il +5 dell'Inter? Il nostro obiettivo è tornare in ChampionsAl termine di Roma-Milan, Massimiliano Allegri è atteso nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta. tuttomercatoweb.com

Dominio giallorosso, ma #Maignan salva #Allegri: 0-0 dopo 45' tra #Roma e #Milan x.com

Gerry #Cardinale, dopo gli incontri con Furlani e Allegri a Milanello, è atteso a Casa #Milan. In programma meeting con il presidente Scaroni, il CFO (direttore finanziario) Cocirio e il CRO (responsabile dei ricavi) Oettle. A oggi, secondo i programmi, non s - facebook.com facebook