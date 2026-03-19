Alessandro Nesta, ex difensore del Milan per dieci stagioni, ha condiviso un episodio del suo passato sportivo. Ricorda di aver vissuto momenti difficili durante il suo trasferimento dalla Lazio ai rossoneri e di aver avuto un episodio in cui Galliani lo riprese in modo evidente in televisione. La sua testimonianza si concentra su quanto accaduto in quegli anni e sui ricordi legati a quel periodo.

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan per dieci stagioni tra il 2002 e il 2012, compie 50 anni e, per l'occasione, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Prima di vincere tutto con la maglia rossonera (10 trofei, tra cui 2 Champions League e 2 Scudetti) e di totalizzare 326 presenze con il Diavolo, con tanto di 10 gol al suo attivo, Nesta, però, visse un vero e proprio trauma. Lui, romano e laziale, fu costretto a lasciare la Lazio per problemi economici il 31 agosto 2002, in cambio di 31 milioni di euro. Altrettanto fece Hernán Crespo, ceduto invece all'Inter lo stesso giorno per 40. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nesta: “Dalla Lazio al Milan, stavo male veramente. La sera in tv Galliani mi riprese così”

Articoli correlati

Nesta ricorda: «Addio alla Lazio? Stavo veramente male, Maldini l’esempio da seguire. Sull’Italia e sul mio futuro rispondo così»Perrone Inter, la pista prende quota! La mossa di Zanetti, ma c’è un’incognita col Como Mercato Milan, il piano ambizioso di Tare per il ritorno in...

Nesta: “Fu un trauma andare al Milan, a Pressing Galliani mi disse: “Sorridi, i giocatori al Milan sono solo felici””Il Corriere della Sera ha intervistato Alessandro Nesta, campione del mondo nel 2006, bandiera della Lazio prima di consacrarsi al Milan.

Approfondimenti e contenuti su Dalla Lazio

Temi più discussi: Lazio, Motta esordirà oggi in Serie A: lanciato da Nesta, sogna di conoscere Zoff; Alessandro Nesta, l'eleganza fatta difensore; I 50 anni di Alessandro Nesta: Zeman mi cambiò la vita, andare al Milan fu un trauma. Gattuso ha una ferocia da Mondiale; Viaggio nella vita dei campioni con AiCS e Daniele Masala: nasce oggi Alessandro Nesta.

Nesta: Io allenatore della Lazio? Ma è matta…In occasione del suo 50esimo compleanno, Alessandro Nesta ha rilasciato una lunga intervista ai ... msn.com

Milan, Galliani: Così ho convinto Berlusconi a prendere NestaOspite al podcast 'Colpi da Maestro', Adriano Galliani ha ripercorso la sua carriera al Milan svelando alcuni retroscena relativi all'acquisto di Nesta dalla Lazio: Ero in Sardegna ... lalaziosiamonoi.it

Mario #Gila dalla Lazio al AC Milan nel prossimo #calciomercato estivo Il Diavolo prova a bruciare i cuginastri sul tempo Per tutti i dettagli, leggete l'articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Sarri provato dalla stagione della Lazio: "Una delle più difficili, pur avendo fatto la Serie C" x.com