Pisa-Milan Loftus-Cheek al termine | Ecco cosa mi chiedeva Allegri Inter? Pensiamo a noi

Dopo la partita tra Pisa e Milan, Ruben Loftus-Cheek ha raccontato cosa gli ha chiesto Allegri in campo. Il centrocampista inglese ha spiegato che l’allenatore del Milan gli ha chiesto di mantenere la calma e concentrarsi sulla partita. Durante l’intervista, Loftus-Cheek ha anche commentato le voci sull’Inter, affermando che il suo pensiero resta solo sulla squadra attuale e sulle prossime sfide. La partita si è disputata alla 'Cetilar Arena' di Pisa, davanti a un pubblico che ha sostenuto entrambe le squadre.

Ruben Loftus-Cheek, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Non c'era molto spazio tra le linee, il Pisa era molto compatto ed era difficile giocare. Quando la palla era sulla fascia sicuramente si sentiva il mister che diceva di attaccare l'area. Poi è arrivato un gran cross.". "Penso che la cosa più importante è di concentrarci su noi stessi. Dobbiamo pensare partita dopo partita e pensare a cosa arriva ora. Le partite sono difficili da vincere.