Milan Allegri rivela | Col Como Ricci non stava bene E su Loftus-Cheek | Poteva aver già segnato 7 8 gol

Massimiliano Allegri spiega che Ricci non ha giocato contro il Como perché non si sentiva bene. La decisione deriva da un problema fisico avvertito durante l’allenamento, che ha impedito al centrocampista di scendere in campo. Il tecnico ha anche elogiato Loftus-Cheek, affermando che avrebbe potuto già segnare 7 o 8 gol se fosse stato più preciso sotto porta. Allegri ha confermato che il giocatore sta migliorando, ma resta in dubbio la sua disponibilità per le prossime partite.

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri rivela: “Col Como Ricci non stava bene”. E su Loftus-Cheek: “Poteva aver già segnato 7/8 gol”

Durante la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Parma, sfida della 26^ giornata di Serie A in programma domani sera alle 18:00, il tecnico rossonero si è soffermato nel parlare dei suoi centrocampisti. Ecco, di seguito, le sue parole. "Per quanto riguarda le mezzali, è questione di tempo di inserimento. Rabiot lo aveva di più di suo, Fofana era abituato a giocare a 2, deve crescere. Ricci ha giocato senza star benissimo. Per qualche giorno alcuni giocatori hanno avuto problemi gastrointestinali. Ruben è rimasto fuori, mentre Ricci e Fikayo Tomori hanno giocato ed erano sfiniti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Leggi anche: Milan, Allegri spegne le voci di mercato su Ricci: “Non si muove. Loftus-Cheek …” Milan-Como, le ultime novità di formazione da Sky: Ricci al posto di Rabiot. Loftus-Cheek in attaccoSamuele Ricci giocherà dal primo minuto nel match tra Milan e Como dopo che Rabiot si è infortunato durante l’allenamento di ieri. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Kaladze promuove Allegri: Gran lavoro. E poi rivela: Ecco in chi mi rivedo in questo Milan; Pisa-Milan, le pagelle di CM: Fofana e Tomori fanno arrabbiare Allegri, la magia di Modric manda in estasi il Diavolo; Pagelle Milan-Como 1-1: clamoroso errore di Maignan, ne approfitta Nico Paz, Leao salva i rossoneri; Il Milan si dedica al team building: maxi-cena organizzata da Allegri, ecco chi ha pagato il conto. Pagelle Milan-Como 1-1: clamoroso errore di Maignan, ne approfitta Nico Paz, Leao salva i rossoneriSerie A, recupero 24esima giornata: a San Siro, tra Milan e Como, termina 1-1. Un gol per tempo: la sblocca Nico Paz, pareggia Leao. Nel finale espulso Allegri. sport.virgilio.it Verso Milan-Como: ultime notizie, probabili formazioni e dove vedere la partitaTutte le informazioni sul recupero della 24esima giornata ... msn.com Le formazioni ufficiali di Milan-Como: Modric, Jashari e Ricci insieme dal 1’ x.com Ecco il Milan che Max Allegri dovrebbe varare alle 20.45 a San Siro contro il Como. Grande chance per Jashari, in vantaggio su Fofana. Ricci prende il posto dello squalificato Rabiot. In attacco, Leao torna titolare al fianco di Nkunku. Da 1 a 10 quanto vi convi - facebook.com facebook