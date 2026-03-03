Nuovo Stadio Scaroni Presidente Milan spazza via i dubbi | Sarà bellissimo Perché con l’Inter? Vi spiego

Il presidente del Milan ha parlato in un’intervista esclusiva a 'DAZN' riguardo alla realizzazione del nuovo stadio di Milano, che coinvolge anche l’Inter. Ha affermato che il progetto sarà molto bello e ha promesso di spiegare i dettagli del rapporto tra i due club. La discussione si è concentrata esclusivamente sulla fase di sviluppo e sui benefici attesi dal nuovo impianto.

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'DAZN' in cui ha parlato del progetto per la realizzazione del nuovo stadio in zona San Siro, condiviso con l'Inter. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Milan, Scaroni: "Tutti affezionati a San Siro. Ma con un nuovo stadio." Su San Siro: "Cosa funziona a San Siro? Funziona davvero che siamo affezionati tutti e che si vedono bene le partite, su questo non c'è dubbio. Tutto il resto non funzionava. Non funziona l'accessibilità, la sostenibilità, gli spazi dedicati, il comfort, la sicurezza. Non funzionano tante cose che gli stadi moderni invece consentono di avere, oltre a vedere bene le partite".