Altri 400 alberi ancora da abbattere lungo l' A20 l' esperto incaricato dal Cas | Non c' è altra soluzione vi spiego il perché
Lungo l’autostrada A20 sono ancora previsti circa 400 alberi da abbattere, secondo quanto riferito dall’esperto incaricato dal concessionario. Il direttore generale del Cas ha spiegato che l’abbattimento è necessario per garantire la sicurezza di chi viaggia sulla strada, dichiarando di essere responsabile di questa decisione. La questione ha suscitato polemiche e ora è al centro di un’indagine condotta dalla guardia forestale.
“Qui c'è in ballo la sicurezza di chi utilizza l'autostrada e io ne sono responsabile”. Non usa giri di parole Franco Fazio, direttore generale del Cas, dopo le polemiche sull'abbattimento degli alberi lungo l'A20 e la contestuale inchiesta portata avanti dalla guardia forestale. Gli abbattimenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Zerocalcare e il clima nella sinistra: «Vi spiego perché è terrorizzata dal dissenso e dal conflitto. L’antifascismo ormai è associato al terrorismo»Un Auditorium Parco della Musica gremito ha accolto Zerocalcare a Roma per l’evento di chiusura di Libri Come.
Darmian a Sportitalia: «Qualificazione ancora aperta, non credo che Inter Juve ci abbia condizionato e vi spiego perchè»Sommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions.