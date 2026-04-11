Altri 400 alberi ancora da abbattere lungo l' A20 l' esperto incaricato dal Cas | Non c' è altra soluzione vi spiego il perché

Lungo l’autostrada A20 sono ancora previsti circa 400 alberi da abbattere, secondo quanto riferito dall’esperto incaricato dal concessionario. Il direttore generale del Cas ha spiegato che l’abbattimento è necessario per garantire la sicurezza di chi viaggia sulla strada, dichiarando di essere responsabile di questa decisione. La questione ha suscitato polemiche e ora è al centro di un’indagine condotta dalla guardia forestale.

“Qui c'è in ballo la sicurezza di chi utilizza l'autostrada e io ne sono responsabile”. Non usa giri di parole Franco Fazio, direttore generale del Cas, dopo le polemiche sull'abbattimento degli alberi lungo l'A20 e la contestuale inchiesta portata avanti dalla guardia forestale. Gli abbattimenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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