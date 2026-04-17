Milan | Giorgio Furlani a Milanello

Venerdì 17 aprile 2026, Giorgio Furlani si è recato al centro sportivo di Milanello, dove ha assistito all’allenamento della prima squadra. La visita è avvenuta di persona, con l’obiettivo di osservare da vicino le attività della squadra e incontrare lo staff tecnico e i giocatori presenti. La presenza del dirigente è stata confermata dal club stesso, senza ulteriori dettagli sulle eventuali dichiarazioni rilasciate.

Venerdì 17 aprile 2026, Giorgio Furlani si è recato personalmente al centro sportivo di Milanello per seguire da vicino l’allenamento della prima squadra e trasmettere un chiaro segnale di sostegno allo staff tecnico e ai giocatori. L’amministratore delegato del Milan ha assistito alla seduta mattutina a bordocampo, in un momento delicato della stagione 20252026, con la squadra chiamata a blindare il quarto posto in classifica per la qualificazione in Champions League. Secondo quanto riportato da Sky, con ogni probabilità Furlani si è fermato a pranzo con Massimiliano Allegri, in un incontro informale che arriva a poche ore dall’antivigilia della sfida contro l’Hellas Verona (in programma sabato 18 aprile alle ore 12).🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: Giorgio Furlani a Milanello ADDIO FURLANI IL MILAN CAMBIA DAVVERO Notizie correlate Milan, Furlani a pranzo con Allegri: segnale di riavvicinamento? Le ultime da MilanelloDopo giorni di indiscrezioni su una presunta frattura tra Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri, a Milanello è arrivato un segnale forte. Milan, ripresa a Milanello sotto lo sguardo di Furlani: l’AD carica la squadra verso la CremoneseRinnovo McKennie, la Juve lo blinda e allontana l’ipotesi addio a zero: ci aveva provato anche una super rivale! Inter, senti Stankovic: «Sono nato... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: AC Milan, Giorgio Furlani a Masnago: Varese mostra il calore del suo pubblico; Calciomercato Milan, Furlani boccia Lewandowski; Giorgio Furlani, ad del Milan, presente a Masnago tra le indiscrezioni su NBA Europe; Il successo di Furlani, così si tiene il Milan: il campo non conta più. Sky - Furlani oggi a Milanello: ha seguito l'allenamento a bordocampoGiorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, come si era capito nei giorni scorsi e come è stato riportato nel pomeriggio dall'inviato di Sky Sport , al seguito ... milannews.it Il successo di Furlani, così si tiene il Milan: il campo non conta piùUna dura realtà con la quale fare i conti. Il Diavolo rossonero rischia di allontanarsi sempre di più dal Paradiso ... milanlive.it Futuro in bilico, ancora una volta, per Allegri e Tare, proprio come fu per Maldini, Pioli, Fonseca e Conceicao. Sorge dunque una domanda: ma non è che il vero problema del Milan è Giorgio Furlani #MilanNews24 - facebook.com facebook Giorgio #Furlani guarda il Basket da vicino: l’ad rossonero ha assistito a #VareseSassari #MilanPress x.com