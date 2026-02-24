Milan ripresa a Milanello sotto lo sguardo di Furlani | l’AD carica la squadra verso la Cremonese

Furlani si presenta a Milanello, motivando la squadra con un messaggio deciso prima della sfida contro la Cremonese. La sua presenza si nota tra i giocatori, che si allenano intensamente per migliorare le prestazioni recenti. La sessione si concentra su esercizi specifici per rafforzare la compattezza del gruppo. La squadra lavora con impegno, consapevole dell'importanza di rispondere subito alle critiche. La prossima partita si avvicina rapidamente.

Milan, ripresa a Milanello: Leao e Gabbia sotto osservazione verso CagliariIl Milan ha ripreso gli allenamenti questa mattina a Milanello, concentrandosi sulla preparazione in vista della trasferta a Cagliari, prevista per venerdì 2 gennaio.

Milan, Giudice fa chiarezza: “Furlani? Carica di AD rinnovata per tre anni a fine 2025”Il giudice Alessandro F Giudice ha confermato che l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha ricevuto un rinnovo triennale fino a fine 2025.

Oddo dopo Caldiero Terme Milan Futuro: «Abbiamo fatto sicuramente una bella gara, nella ripresa c'è stata gestione» - facebook.com facebook