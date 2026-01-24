Fullkrug | Felice della fiducia che mi ha dato il Milan Mi sento bene mi godo il momento

Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan in prestito dal West Ham, ha espresso soddisfazione per la fiducia ricevuta e si è detto in buona forma. Intervistato da Sportmediaset, il giocatore ha commentato il suo stato di forma e l’entusiasmo di affrontare questa nuova sfida con il club rossonero. Un momento importante per Fullkrug, che si prepara a contribuire alla squadra con determinazione e volontà.

Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan proveniente in prestito dal West Ham, è stato intervistato dai microfoni di Sportmediaset. L'attaccante tedesco ah voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla sua nuova avventura in rossonero, per poi passare a parlare della vita in Italia. Ecco, di seguito, le sue parole: Sulla fiducia che gli ha dato il Milan: "E' difficile da dire ma ovviamente è un momento molto speciale, sono molto felice che questo club mi ha dato la fiducia di essere considerato un buon calciatore e di poter aiutare una grande squadra come questa, perchè posso farlo e loro ci credono. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

