Le recenti dichiarazioni di Gabbia hanno attirato l'attenzione dei tifosi del Milan, sollevando dubbi sulla gestione dell'allenatore. Il difensore ha espresso alcune critiche che hanno suscitato discussioni tra gli appassionati e gli analisti, mentre il presidente del club ha commentato con toni che hanno acceso ulteriori polemiche. La situazione si sta facendo sempre più complessa, con opinioni divise tra chi difende l’allenatore e chi chiede cambiamenti immediati.

C’è una frase di Matteo Gabbia su Massimiliano Allegri che fa venire i brividi e denota come anche i giocatori abbiano dei dubbi su chi sarà l'allenatore del Milan il prossimo anno. Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, il futuro della panchina rossonera è tutt'altro che certo. Il tecnico toscano è in bilico, tra sirene azzurre e problemi con l'amministratore delegato Giorgio Furlani. Una situazione grave, creata da una società che parla il minimo indispensabile, come Paolo Scaroni, presidente del club, che fa un'altra brutta figura. Parliamo di tutto questo e non solo nell'ultimo video pubblicato sul nostro canale YouTube che puoi trovare qui sotto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Gabbia da brividi su Allegri: dubbi sull’allenatore. Scaroni sbaglia tutto

MILAN, GABBIA DA BRIVIDI SU ALLEGRI: DUBBI SULL’ALLENATORE SCARONI SBAGLIA TUTTO

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Parole di #Gabbia da brividi su #Allegri Dubbi sull’allenatore E invece #Scaroni e dirigenza del #Milan dovrebbero parlare e non lo fanno Ci spiega tutto Stefano Bressi - facebook.com facebook

Le parole di #Gabbia su Massimiliano #Allegri sono importanti, nel loro contenuto, quanto nel momento in cui sono state pronunciate. Più che una risposta al giornalista, sono suonate come netta posizione da parte dello spogliatoio e un conseguente messag x.com