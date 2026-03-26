Milan Gabbia dice tutto Pericolo per Pavlovic Novità sull’infortunio di Leao Mentre Vieri …

Il Milan ha reso note alcune indiscrezioni sulle condizioni dei giocatori in vista delle prossime partite. Gabbia ha fornito aggiornamenti sulla situazione di Pavlovic, evidenziando un possibile rischio legato alla partita contro il Chelsea. Inoltre, ci sono novità riguardo l’infortunio di Leao, mentre Vieri ha commentato la condizione dell’attaccante rossonero. Queste notizie sono state diffuse nelle ultime ore e sono al centro dell’attenzione nel mondo calcistico.

Milan, i rossoneri sono al momento in pausa per le partite delle Nazionali. Notizie molto importanti comunque sul Diavolo: dettagli sull'infortunio di Rafael Leao. Pericolo Chelsea per quanto riguarda Pavlovic. Parla Vieri sempre su Leao. Gabbia sull'infortunio e non solo. Ecco le top news da Pianeta Milan del 26 marzo 2026. PROSSIMA SCHEDA>>> Forse il difensore più importante nella stagione del Milan resta Pavlovic: dall'arrivo di Massimiliano Allegri il serbo è cresciuto in modo esponenziale giocando nel ruolo di braccetto di sinistra. Una crescita importante che ha portato anche gli occhi della Premier League su di lui. Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport' il Chelsea starebbe osservando con meticoloso interesse l’evoluzione del centrale rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Gabbia dice tutto. Pericolo per Pavlovic. Novità sull’infortunio di Leao. Mentre Vieri … Articoli correlati Milan-Como 0-1: infortunio per Pavlovic, entra Gabbia | Serie A NewsIl Milan perde Strahinja Pavlovic per infortunio durante il match contro il Como: il serbo lascia il posto in campo a Matteo Gabbia. Novità importanti sull’Infortunio di Leao: ecco la scelta presa con il MilanQuesta mattina 'La Gazzetta dello Sport' ha scritto di un viaggio all'estero di Leao per curare al meglio i suoi problemi all'adduttore in vista di...