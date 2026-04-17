Felice Evacuano analizza il possibile ruolo di Leao nel modulo 4-3-3 di Italiano, ipotizzando come potrebbe essere impiegato in caso di arrivo di un nuovo allenatore. Secondo l’esperto, il portoghese potrebbe giocare sulla sinistra con minori responsabilità difensive rispetto al passato, grazie alle caratteristiche del sistema di gioco. La discussione si basa su ipotesi e scenari legati alla composizione della rosa e alle scelte tattiche future.

Vincenzo Italiano sembrerebbe essere uno dei nomi più caldi per il post Allegri, qualora il tecnico toscano non dovesse rimanere sulla panchina del Milan. Abbiamo analizzato questa ipotesi con Felice Evacuo, suo ex giocatore ai tempi del Trapani. Di seguito, un estratto dell'intervista esclusiva che ha concesso ai nostri microfoni e la sua analisi sul possibile ruolo di Leao. Senza considerare la prossima sessione di calciomercato, quale giocatore del Milan beneficerebbe dell’eventuale arrivo di Vincenzo Italiano? “Non è questione di beneficiare o meno, perché nel Milan adesso c’è un grandissimo allenatore. Allegri è al top da anni, non stiamo parlando certamente di un ‘fesso’.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Evacuo: “Nel 4-3-3 di Italiano Leao giocherebbe a sinistra con meno richieste difensive”

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