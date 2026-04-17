Luigi Apolloni ha commentato il momento del Milan e ha attribuito le responsabilità a Massimiliano Allegri, affermando che l'allenatore non ha fornito alla squadra le motivazioni adeguate. Le sue parole arrivano in un periodo di difficoltà per i rossoneri, con la squadra che fatica a ottenere risultati positivi. La discussione sulle scelte tecniche e sul ruolo dell’allenatore continua a essere al centro dell’attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

Il Milan non sta attraversando un momento brillante: nelle ultime 4 partite di Serie A sono arrivate 3 sconfitte. In molti stanno puntando il dito contro Massimiliano Allegri, che contro l'Udinese ha provato a proporre un 4-3-3 che però non ha portato i risultati sperati. Tra i più duri anche l'ex allenatore Luigi Apolloni, che ha dato piene responsabilità al tecnico rossonero per il momento che sta passando la squadra. Di seguito, un estratto del suo intervento sulle frequenze di 'TMW Radio'. "Allegri? Lui è responsabile della squadra. A inizio anno ha dichiarato che si doveva vedere marzo e forse qualcuno ha staccato la spina.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Apolloni: “Allegri? È lui il responsabile. Non ha dato la giusta motivazione alla squadra”

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