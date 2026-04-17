Milan Abbiati e Dida avversari in Kings League | ecco quando si gioca dove vedere la sfida

Due ex portieri del Milan, Dida e Abbiati, si affronteranno come avversari nella Kings League Italy. La partita è programmata per una data specifica e si svolgerà in un impianto dedicato alla competizione. L'evento sarà trasmesso in diretta su canali dedicati alla lega. La sfida tra i due ex giocatori è stata annunciata ufficialmente e attirerà l'attenzione degli appassionati di calcio e di sport in generale.

Un tuffo nel passato che profuma di grandi notti rossonere. Nel Matchday 9 dello Split 2 di Kings League, alla Fonzies Arena, andrà in scena una sfida speciale per i tifosi del Milan: Nelson Dida e Christian Abbiati torneranno a incrociarsi, questa volta da avversari. Il duello è in programma lunedì 20 aprile alle ore 21:00 durante Alpak-Zeta Como. Dida, protagonista di tante notti memorabili con la maglia del Milan, difenderà la porta dello Zeta Como su scelta di Luca Toni e ZW Jackson. Mister Brocchi (anche lui ex rossonero), ha deciso di giocarsi la Card Legend per blindare la difesa e provare a scalare la classifica. Dall'altra parte ci sarà Christian Abbiati, schierato tra i pali degli Alpak FC di KFrenezy.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Abbiati e Dida avversari in Kings League: ecco quando si gioca dove vedere la sfida Notizie correlate Ufficiale: ecco quando si gioca Milan-Inter. Curioso l’orario della sfida all’AtalantaLa Lega Serie A ha ufficializzato anticipi, posticipi e programmazione televisiva delle giornate di marzo, le ultime prima della sosta per le... Quando gioca Sinner a Montecarlo, Jannik sfida il n° 53 Atp Machac: orario e dove vedere il matchMontecarlo, 8 aprile 2026 – A separare Jannik Sinner dal ritorno ai quarti di finale del Masters 1000 c'è Tomas Machac, che l'altoatesino ritrova... Aggiornamenti e contenuti dedicati Nelson Dida e Christian Abbiati si sfidano sul campo della Kings LeaguePer il matchday di lunedì 20 aprile della Kings League Lottomatica.sport Italy due grandi icone del calcio mondiale si sfideranno sul campo della Fonzies Arena di Cologno Monzese. (ANSA) ... ansa.it Dida vs Abbiati: le leggende rossonere si sfidano nella Kings LeagueDida e Abbiati tornano in campo: le due icone del Milan si sfidano il 20 aprile nella Kings League Italy alla Fonzies Arena di Cologno Monzese ... calciomagazine.net