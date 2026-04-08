Quando gioca Sinner a Montecarlo Jannik sfida il n° 53 Atp Machac | orario e dove vedere il match

A Montecarlo, Jannik Sinner affronta Tomas Machac in un match valido per i quarti di finale del Masters 1000. L'incontro si gioca quattro giorni dopo che Sinner ha eliminato Machac nel torneo di doppio, in coppia con un altro giocatore. L'orario e il canale di trasmissione non sono ancora stati comunicati ufficialmente. La sfida si svolge sulla terra battuta del torneo monégasque.

Montecarlo, 8 aprile 2026 – A separare Jannik Sinner dal ritorno ai quarti di finale del Masters 1000 c'è Tomas Machac, che l'altoatesino ritrova quattro giorni dopo averlo eliminato dal tabellone di doppio in coppia con il belga Zizou Bergs. Il ceco viene dalle affermazioni ai danni del tedesco Daniel Altmaier (6-4, 1-6, 6-3) e dell'argentino Francisco Cerundolo (7-6, 6-3). Il nostro portacolori invece ha alle spalle la solida vittoria contro il francese Ugo Humbert, superato per 6-3, 6-0. Numero 53 del mondo, Machac ha come risultato più prestigioso della sua carriera l'oro olimpico conquistato nel doppio misto a Parigi nel 2024, insieme alla connazionale (ed ex fidanzata) Katerina Siniakova, battendo in finale i cinesi Zhang Zhizhen e Wang Xinyu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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