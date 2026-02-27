Ufficiale | ecco quando si gioca Milan-Inter Curioso l’orario della sfida all’Atalanta

La Lega Serie A ha annunciato la data ufficiale della partita tra Milan e Inter, insieme agli orari delle altre sfide di marzo, inclusa la partita contro l’Atalanta. La programmazione televisiva è stata comunicata, e le partite si disputeranno nelle ultime settimane prima della pausa per le nazionali, durante la quale l’Italia tenterà di qualificarsi ai prossimi Mondiali.

La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi, posticipi e programmazione televisiva delle giornate di marzo, le ultime prima della sosta per le nazionali in cui l’Italia si giocherà l’accesso ai prossimi Mondiali. Tra le date più attese c’era quella del Derby della Madonnina: Milan-Inter si giocherà domenica 8 marzo alle 20.45. Il turno si aprirà venerdì 6 marzo con Napoli-Torino, mentre il sabato proporrà Cagliari-Como, Atalanta-Udinese e Juventus-Pisa. La domenica inizierà con Lecce-Cremonese alle 12.30, seguita da Fiorentina-Parma alle 15.00 e Genoa-Roma alle 18.00. A chiudere la giornata sarà Lazio-Sassuolo nel posticipo del lunedì sera. La 29ª giornata scatterà venerdì con Torino-Parma, ma il match di cartello sarà Inter-Atalanta, in programma sabato alle 15. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

