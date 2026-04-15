Rimpatri il Viminale individua Pallerone come sede per un Cpr in Toscana Giani | Sono contrario

Il Ministero dell’interno ha scelto Pallerone, in Toscana, come sede di un Centro di Permanenza e Rimpatrio (Cpr). La decisione ha suscitato reazioni contrarie, tra cui quella del presidente della regione, che ha espresso il suo dissenso. La scelta ha portato a un confronto tra le autorità locali e il governo centrale, evidenziando tensioni sulla gestione dei rimpatri e delle strutture di accoglienza nella regione.

FIRENZE – La geografia della sicurezza e dell’accoglienza in Toscana si sposta bruscamente verso nord, aprendo un nuovo, durissimo fronte di scontro tra Firenze e Roma. Il ministero dell’interno ha rotto gli indugi: il titolare del Viminale, Matteo Piantedosi, ha inviato una lettera ufficiale alla segreteria del governatore Eugenio Giani per comunicare l’individuazione di un’area destinata alla realizzazione di un nuovo Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr). Il sito prescelto si trova a Pallerone, frazione del comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara. Sebbene siano ancora in corso le verifiche tecniche di fattibilità, il progetto...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Rimpatri, il Viminale individua Pallerone come sede per un Cpr in Toscana. Giani: “Sono contrario” Notizie correlate Cpr in Toscana, il governo tira dritto. Piantedosi scrive a Giani: sarà ad Aulla, vicino Massa-CarraraCpr in Toscana, il governo fa sul serio per snellire le pratiche di rimpatrio degli immigrati irregolari. Giani alla presentazione di un libro sulle Olimpiadi: “Toscana sede ideale per una edizione diffusa”FIRENZE – La vasta documentazione recentemente rinvenuta all’archivio storico del Coni, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ha restituito alla... Contenuti e approfondimenti Cpr, individuata un'area in ToscanaAULLA: Sarebbe stata individuata in Lunigiana un'area per la realizzazione di un Centro di permanenza per i rimpatri. Verifiche di fattibilità ... toscanamedianews.it Cpr in Toscana, il governo accelera: individuata un'area in provincia di Massa-CarraraIl governo accelera per realizzare anche in Toscana un Centro di permanenza per i rimpatri. L'area individuata per la struttura sarebbe in provincia di Massa-Carrara, più precisamente nel Comune di Au ... msn.com