Sanita’ | Aurigemma a Giornate raccolta farmaco a Roma gesto concreto contro poverta’

Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, partecipa alle Giornate di raccolta del farmaco che si terranno a Roma, presso la Galleria commerciale Porta di Roma, nei giorni 14 e 15 febbraio 2026. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Banco farmaceutico onlus e vede il coinvolgimento attivo di farmacisti e volontari associati, uniti per rispondere ai bisogni delle fasce più fragili della popolazione. L’evento non sarà solo un’occasione di raccolta e donazione di medicinali, ma un vero e proprio presidio di prevenzione territoriale. Screening gratuiti per la salute dei cittadini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Da martedì 10 a lunedì 16 febbraio, in 51 farmacie di Modena si terrà la 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco.

