Morte Domenico Caliendo Guido Oppido e secondo chirurgo indagati per falso in cartella clinica chiesta interdizione

Tre persone sono state indagate per falso in cartella clinica in relazione alla morte di Domenico Caliendo. Tra gli indagati ci sono il cardiochirurgo Guido Oppido, la seconda operatrice Emma Bergonzoni, che ha collaborato con lui durante il trapianto di cuore, e un secondo chirurgo. È stata richiesta anche l’interdizione per uno dei medici coinvolti. La vicenda riguarda i dettagli delle procedure mediche seguite durante l’intervento.

Ad essere indagato non è solo il cardiochirurgo Guido Oppido, bensì anche la seconda operatrice, Emma Bergonzoni, che quel giorno si occupò con lui del trapianto di cuore di Domenico. Sono inoltre stati disposti accertamenti sul cellulare di un'infermiera La Procura di Napoli ha richiesto la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Morte Domenico Caliendo, Guido Oppido e secondo chirurgo indagati per falso in cartella clinica, chiesta interdizione Articoli correlati Morte Domenico Caliendo, chiesta l'interdizione per Oppido e una collega. L'accusa: «Falso nella cartella clinica»Una svolta investigativa sulla vicenda legata alla morte del piccolo Domenico Caliendo. Cuore bruciato, cardiochirurgo Guido Oppido indagato per falso nella cartella clinica di Domenico CaliendoProseguono le indagini sulla vicenda di Domenico Caliendo, il bambino morto dopo all’Ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore. Approfondimenti e contenuti su Morte Domenico Caliendo Temi più discussi: Domenico Caliendo, il cuore bruciato trasportato in un box di plastica (come un frigo da spiaggia); Domenico Caliendo, l’ex primario punta il dito: Farina non aveva esperienza in trapianti, Oppido l’ha costretta; Domenico Caliendo, riflettori accesi su liti e altri casi sospetti nel reparto di Oppido; Morte Domenico Caliendo, l'ex primario del Monaldi: Farina con me non ha mai fatto un espianto, costretta da Oppido. Caso Domenico Caliendo, ipotesi di falso in cartella clinica: coinvolti due medici del MonaldiNapoli, 18 Marzo – Si arricchisce di un nuovo capitolo l’inchiesta sulla morte di Domenico Caliendo, il bambino deceduto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore ... sciscianonotizie.it Domenico Caliendo morto, indagati i chirurghi Guido Oppido e Emma Bergonzoni. Incongruenze nella cartella clinica: cosa è emersoMorte di Domenico Caliendo: due medici indagati anche per falso nella cartella clinica, la Procura di Napoli chiede la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio dalla ... leggo.it La vicenda della tragica morte del piccolo Domenico Caliendo segna una nuova fase investigativa. La Procura di Napoli ha richiesto l'interdizione di due medici dell’ospedale Monaldi, coinvolti nel delicato intervento di trapianto del cuore noto come "cuore co - facebook.com facebook Avrebbero modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo, il bambino morto in seguito al trapianto di cuore: la procura di Napoli contesta una nuova accusa - il reato di falso - a due dei sette medici dell'ospedale Monaldi già indagati per la morte del piccol x.com