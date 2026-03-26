Sabato 4 aprile, al The Space Cinema di Montesilvano, si tiene un evento dedicato ai bambini in concomitanza con l’uscita di “Super Mario Galaxy - Il Film”. L’appuntamento si svolge dalle 15 alle 19 e si rivolge alle famiglie e ai più piccoli, offrendo un pomeriggio di intrattenimento legato alla nuova produzione cinematografica.

Pomeriggio speciale sabato 4 aprile dalle 15 alle 19 al The Space Cinema di Montesilvano in occasione dell’uscita di “Super Mario Galaxy - Il Film” dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Il cinema ospiterà un evento gratuito che permetterà ai bambini di immergersi nel mondo colorato e avventuroso di Mario e dei suoi amici. Durante il pomeriggio sarà possibile incontrare un costume character ispirato al celebre protagonista dei videogiochi, scattare foto e vivere un momento di intrattenimento pensato per tutta la famiglia. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente sarà il truccabimbi, che permetterà ai più piccoli di trasformarsi nei personaggi più amati dell’universo di Super Mario. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Al The Space Cinema di Montesilvano un pomeriggio speciale per i bambini in occasione dell'uscita di “Super Mario Galaxy - Il Film”

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