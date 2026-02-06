San Valentino al Centro Commerciale Campania concerto Candlelight tra musica pop e migliaia di candele

San Valentino al Centro Commerciale Campania si trasforma in una festa di luci e musica. Centinaia di persone si sono radunate in piazza per ascoltare il concerto Candlelight, che ha coinvolto il pubblico con brani di musica pop. Durante l’evento, oltre 3.000 candele hanno illuminato l’ambiente, creando un’atmosfera magica e intima. La serata ha attratto molte coppie e famiglie, tutte desiderose di vivere un momento speciale in un’atmosfera unica.

Un San Valentino speciale al Centro Commerciale Campania con un concerto Candlelight e oltre 3.000 candele che illumineranno Piazza Campania. Il Centro Commerciale Campania celebra San Valentino con un evento speciale ad alto impatto emozionale: venerdì 14 febbraio alle ore 22:00 Piazza Campania si trasformerà in un palcoscenico suggestivo per un concerto Candlelight unico nel suo genere. Protagonista della serata sarà un quartetto d'archi che interpreterà alcuni dei più grandi successi del repertorio pop internazionale, con arrangiamenti originali dedicati a Queen, Coldplay e Imagine Dragons. Un viaggio musicale capace di unire eleganza classica e contemporaneità, pensato per coinvolgere un pubblico trasversale e creare un'esperienza immersiva.

