Durante la discesa libera maschile a Kitzbuehel, Giovanni Franzoni ha espresso profonde emozioni, confessando di aver pensato molto a Franzoso e di aver dato il massimo durante la gara. In testa alla competizione, l’atleta azzurro si è mostrato visibilmente commosso, condividendo con i microfoni di Rai 2 HD le sue sensazioni in un momento di grande tensione e impegno.

Giovanni Franzoni è in testa alla discesa libera maschile di Kitzbuehel quando sono scesi i primi 20 atleti: l’azzurro, che si sente ad un passo dalla vittoria, praticamente in lacrime, ha affidato le proprie emozioni ai microfoni di Rai 2 HD. L’azzurro fatica ad esprimersi: “ Spero di restare primo, però sto tremando. Oggi è stata una giornata un po’ speciale perché in partenza avevo in testa Matteo (Franzoso, ndr), perché l’anno scorso eravamo in camera insieme, era la mia prima volta ed ero super carico per la gara di oggi, ma sapevo che non era per niente facile, perché anche Odermatt non ha mai vinto qui, erano tutti stracarichi, però dopo la gara di ieri ero super motivato, volevo fare tutto quello che potevo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giovanni Franzoni si scioglie in lacrime: “Ho pensato tanto a Franzoso. Volevo dare tutto, ho sciato da paura”

Leggi anche: Giovanni Franzoni dedica speciale in SuperG e le lacrime per Franzoso: “Scierò per lui tutta la vita”

Leggi anche: Giovanni Franzoni, la dedica dopo il primo podio in Coppa del Mondo: «Questa è per Matteo Franzoso, ci ha guardato da lassù. Scierò con lui per tutta la vita. Ho trasformato la tristezza in cattiveria agonistica»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Giovanni Franzoni si scioglie in lacrime: Ho pensato tanto a Franzoso. Volevo dare tutto, ho sciato da pauraGiovanni Franzoni è in testa alla discesa libera maschile di Kitzbuehel quando sono scesi i primi 20 atleti: l'azzurro, che si sente ad un passo dalla ... oasport.it

Franzoni da favola: vince in discesa a Kitzbühel e si commuove. Pensavo a FranzosoPrima di lui solo Ghedina e Paris avevano trionfato sulla Streif. Poi la dedica al suo compagno di stanza morto in Cile a settembre ... ilfattoquotidiano.it

UN SABATO… … ad altissimo tasso sciistico! Alle 11.30 ci aspettano gli uomini jet con la discesa all’inferno di Kitzbühel! Partiamo con il miglior tempo di Giovanni Franzoni! Ma già prima alle 10 aprono le azzurre nello slalom gigante in Repubblica Cec - facebook.com facebook

#Sci Dopo la straordinaria vittoria di ieri in SuperG, Giovanni #Franzoni, lo sciatore di Manerba del Garda, oggi si è classificato terzo nella discesa libera di Coppa del mondo di Wengen, dietro lo svizzero Odermatt e l'austriaco Kriechmayr. x.com