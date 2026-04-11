Miccoli | Mi vergogno per la frase su Falcone non mi perdono L'ingresso in carcere fu terribile

Fabrizio Miccoli ha espresso rammarico per le sue dichiarazioni riguardo alla frase su Falcone, dicendo di non essersi perdonato. Ha anche raccontato il momento del suo ingresso in carcere, definendolo

Fabrizio Miccoli racconta la vicenda relativa alla sua condanna per estorsione, il carcere e le scuse alla famiglia Falcone: "Me ne vergogno, non mi perdono per quella frase". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Edoardo Vianello: “Ebbi un terribile incidente d’auto, mi scambiarono per morto e nessuno mi soccorse”Edoardo Vianello ha ricordato quella volta in cui conobbe da vicino la morte: nel 1966 ebbe un terribile incidente d'auto e fu ignorato dai...

Miccoli a cuore aperto: «Ho chiesto scusa alla signora Falcone, le ho parlato della vergogna che provavo, di quanto mi fossi pentito. Ecco cosa mi ha risposto»Calciomercato Inter, futuro scritto per Bastoni: prima lo Scudetto e poi la partenza per Barcellona? Svelata la strategia del difensore e il piano...

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Miccoli, caduta e rinascita: «A Palermo mi sentivo sopra tutto. Falcone? Me ne vergogno, vi racconto quella notte»Miccoli si racconta alla Gazzetta dello Sport: errori, Falcone e il percorso di rinascita dell’ex capitano del Palermo. ilovepalermocalcio.com

Miccoli: La frase su Falcone? Me ne vergogno. E racconta l'incontro con la sorella MariaNel corso di un'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabrizio Miccoli ripercorre gli anni più bui del. tuttomercatoweb.com

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