Fondazione Fiera Milano apre al pubblico la propria collezione per Miart

In vista di miart 2026, la Fondazione Fiera Milano ha annunciato l’apertura al pubblico di una parte della propria collezione di arte contemporanea, prevista per sabato 18 alle 11. Questa iniziativa permette ai visitatori di accedere a una selezione di opere conservate presso la fondazione, offrendo un'anteprima dell’intervento che si svolgerà nel contesto della fiera d’arte. L’evento si terrà presso la sede della fondazione stessa.

(Adnkronos) – In occasione di miart 2026, Fondazione Fiera Milano apre eccezionalmente al pubblico una selezione della propria ricca collezione di arte contemporanea: sabato 18 alle 11.30 e alle 15 e domenica 19 aprile alle 10.30 sarà possibile partecipare a una visita guidata all’interno della Palazzina degli Orafi (largo Domodossola), sede della Fondazione e luogo in cui l’intera collezione è custodita. Ad accompagnare il pubblico nella visita sarà la professoressa Paola Rapelli, storica dell’arte e dell’architettura dell’associazione Amici di Brera e dei Musei Milanesi. La collezione – fa sapere Fondazione Fiera Milano in una nota – "si...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Fondazione Fiera, 100mila euro per l’acquisizione di opere d’arte a MiartIn occasione di miart 2026, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea che si svolgerà all’Allianz Mico di Milano dal 17 al 19 aprile,...

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