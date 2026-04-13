In vista di miart 2026, la Fiera Milano organizza un’apertura speciale per mostrare alcune opere della sua collezione di arte contemporanea. L’evento si svolgerà sabato 18 alle 11, offrendo al pubblico l’opportunità di visitare questa selezione di pezzi. La Fondazione Fiera Milano, infatti, ha deciso di rendere accessibile questa parte della sua collezione in occasione della fiera dedicata all’arte moderna e contemporanea.

In occasione di miart 2026, la fiera dedicata all’arte moderna e contemporanea, Fondazione Fiera Milano apre eccezionalmente al pubblico una selezione della propria collezione di arte contemporanea: sabato 18 alle ore 11.30 e alle ore 15.00 e domenica 19 aprile alle ore 10.30 sarà possibile partecipare a una visita guidata nella Palazzina degli Orafi in largo Domodossola, sede della Fondazione e luogo in cui l’intera collezione è custodita. Ad accompagnare il pubblico nella visita sarà la professoressa Paola Rapelli, storica dell’arte e dell’architettura dell’Associazione Amici di Brera e dei Musei Milanesi. La collezione di Fondazione Fiera...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Arte, Fondazione Fiera apre al pubblico la propria collezione in occasione di Miart

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