È sempre mezzogiorno gaffe in diretta di Antonella Clerici | VIDEO

“Ops mi è caduta sull’uccello” la famosa gaffe in diretta di Mike Bongiorno aRischiatutto, oggiAntonella Clericiha fatto un simile errore in diretta aÈ sempre mezzogiorno.Durante il gioco di“pentola o cassetta“, la conduttrice si è lasciata andare ad un’espressione che ha fatto ridere tutti. Ha detto“Mi è caduta sui piselli”, la battuta adesso sta facendo ridere il mondo del web, soprattutto perchéClericisi è accorta subito della gaffe. Durante un gioco aÈ sempre mezzogiorno,Antonella Clericie Alfio hanno chiamato una corrente che doveva individuare gli ingredienti delle tagliatelle primavera con asparagi e piselli. Doveva decidere se quelli da inserire andavano posti nella pentola, oppure tolti e quindi riposti nella cassetta.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Cookies - È sempre mezzogiorno 28/10/2025

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Temi più discussi: Mi sono un po’ adirata. Abbiamo fatto un collegamento col Vinitaly non adeguato: Antonella Clerici sbotta a È sempre mezzogiorno; Battute infelici e scuse pubbliche: il caso Scotti racconta la tv di oggi; Grande Fratello Vip, pagelle: Volpe in crisi (5), Mussolini eccessiva (4,5), Todaro simpatico (6,5), Manzini in lacrima con la mamma (6).

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