Mezzogiorno il sottosegretario Sbarra | Con Pnrr e Zes crescita solida ora rendere strutturale il rilancio

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud ha partecipato questa mattina a Napoli a un evento dedicato al ruolo del Mezzogiorno dopo l’attuazione del PNRR. Durante l’incontro, ha affermato che grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alle Zone economiche speciali si registra una crescita stabile nella regione. Ha inoltre sottolineato la necessità di rendere strutturale questo rilancio.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, è intervenuto questa mattina a Napoli all’evento “Il Mezzogiorno dopo il PNRR”, promosso dalla Fondazione Merita. L’iniziativa, che si svolge in due giornate, rientra nella nuova edizione di Agenda Sud 2030. Nel corso del suo intervento, il Sottosegretario ha evidenziato il momento di dinamismo economico e sociale che sta attraversando il Mezzogiorno, confermato dai principali indicatori macroeconomici. “Un contributo determinante a questa fase di sviluppo – ha affermato Sbarra – è stato offerto dal PNRR, che ha destinato al Mezzogiorno circa il 40% delle risorse complessive.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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